Young Rock 2, le prime immagini dei nuovi episodi della sitcom sulla vita di The Rock

Arriverà presto la stagione 2 di Young Rock, la sit-com NBC che ci mostra la vita di un giovane Dwayne Johnson, ripercorsa da un futuro The Rock che nel 2032 decide di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d'America.

Dopo il successo della prima stagione, a maggio 2021 NBC ha comunicato che sarebbe presto arrivata una stagione 2 di Young Rock, lo show che esplora "le folli montagne russe che hanno trasformato Dwayne nell'uomo che è oggi e i personaggi straordinari che ha incontrato lungo la strada".

La sit-com, creata dallo stesso Dwayne Johnson e da Nahnatchka Khan, porta sul piccolo schermo le diverse fasi della vita dell'attore hollywoodiano ed ex-wrestler: dalla sua infanzia nelle Hawaii come figlio del celebre wrestler Rocky Johnson, passando per l'adolescenza in Pennsylvania, per poi mostrare gli anni dell'Università di Miami e della sua carriera nel football. Nelle sue versioni passate Dwayne Johnson è interpretato rispettivamente da Adrian Groulx, Bradley Constant e Uli Latukefu.

Il pretesto narrativo per i vari flashback del suo passato è quello dell'intervista di Randall Park, anche lui in una futura versione di sé stesso: nel 2032, Park conduce lo show The Straight Line with Randall Park e intervista Dwayne Johnson in quanto candidato Presidente degli Stati Uniti. Il dialogo tra i due è al centro delle foto di Young Rock 2 diffuse in anteprima da E! News, che potete vedere nella galleria a fine articolo.

Ci saranno anche alcuni volti noti del wrestling in Young Rock 2, in particolare alcuni celebri personaggi della WWE degli anni '80.

La seconda stagione dello show debutterà il 15 marzo sul network statunitense NBC. Come per la prima stagione, è probabile che anche Young Rock 2 verrà trasmessa da Sky Serie dopo la fine di tutti gli episodi in patria. Restate sulle nostre pagine per futuri aggiornamenti!