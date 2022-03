Young Rock 2, Sean Astin entra nel cast: da Stranger Things allo show su The Rock!

Dopo la trilogia del Signore degli Anelli e il ruolo in Stranger Things, Sean Astin sarà la nemesi di Dwayne 'The Rock' Johnson nella stagione 2 di Young Rock, la serie TV in cui l'attore ed ex-wrestler nel 2032 è candidato alla presidenza degli Stati Uniti e ripercorre la sua gioventù con vari flashback, intervistato dal futuro Randall Park.

E' quanto ha riportato in esclusiva Variety, rivelando che Sean Astin interpreterà il Dottor Julian Echo nei prossimi episodi, in arrivo tra poche ore su NBC! Qualche settimana fa, infatti, Dwayne Johnson aveva rivelato la data d'uscita di Young Rock 2, fissata al 15 marzo.

Il Dottor Echo, che si era scontrato più volte con Dwayne da piccolo, nel presente dello show è un chiropratico del Minnesota che porta ancora rancore. Echo torna a farsi vivo a due settimane dal voto, sostenendo che Dwayne abbia provato ad ucciderlo: una rivelazione che minaccia di far deragliare la campagna presidenziale di Johnson.

Noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Sam nei film della trilogia del Signore degli Anelli e quello di Mickey Walsh ne I Goonies, negli scorsi anni Astin è apparso in episodi di The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine e Supergirl, oltre ad aver preso parte alla serie Netflix Stranger Things nel ruolo di Bob, il gentile e ingenuo gestore del Radio Shack.

Di recente, le nuove immagini di Young Rock 2 ci hanno dato qualche anticipazione di ciò che vedremo nei nuovi episodi che vedranno Dwayne e la sua famiglia impegnati in nuove sfide, in quelle che sono state le montagne russe dell'infanzia dell'attore.

Anche Arlyn Broche entrerà a far parte del cast di Young Rock 2: l'attrice, che ha già affiancato Dwayne Johnson nella serie HBO Ballers, interpreterà Dany Garcia, la prima moglie dell'attore ed ex-wrestler. Dopo essersi conosciuti negli anni del college, i due sono stati sposati tra il 1997 e il 2007 e sono rimasti in rapporti amichevoli anche dopo il divorzio, tanto da essere partner sul lavoro in varie produzioni nonché come co-fondatori della Seven Bucks Productions.