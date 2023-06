Young Rock, Cancellata la serie Tv sulla Vita di Dwayne Johnson

Young Rock è una sitcom statunitense creata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, basata sulla vita dell'attore ed ex-wrestler Dwayne "The Rock" Johnson. La serie ha debuttato sul canale NBC il 16 febbraio 2021. In Italia va in onda su Sky Serie dal 13 gennaio 2022.

L'infanzia di Dwayne "The Rock" Johnson alla sua carriera di wrestling professionale è stata raccontata in veste ricreata su Young Rock della NBC negli ultimi tre anni.

La serie ha utilizzato artisti del calibro di Andre the Giant , The Iron Sheik e Rocky Johnson nella sua prima stagione prima di invecchiare DJ fino alla sua adolescenza e mettere in luce i suoi primi giorni sul quadrato del ring.

La stagione più recente ha catturato la corsa di The Rock durante Attitude Era del WWF, mettendo in risalto sua faida per il titolo intercontinentale contro Triple H e nei suoi giorni come leader della Nation of Domination.

I fan avevano detto che la terza stagione di Young Rock sembrava il finale di una serie, e che lo fosse o meno, è esattamente quello che ha finito per essere. Come riportato da Variety , la NBC ha cancellato Young Rock dopo tre stagioni.

La stagione 3 di Young Rock non è riuscita a sostenere lo slancio di spettatori che la serie ha avuto nelle puntate precedenti, con una media di circa 1,4 milioni di spettatori rispetto ai 2,23 milioni della stagione 2 per episodio e agli impressionanti 3 milioni di spettatori della stagione 1 ogni settimana.

Mentre Young Rock riguardava più la vita di Johnson piuttosto che lui stesso, il wrestler diventato attore ha fatto numerose apparizioni nello spettacolo.

Nel frattempo, The Rock è impegnato con un programma cinematografico a tempo pieno poiché ha recentemente concluso la produzione di Red One e si sta preparando per interpretare un Maui dal vivo in una rivisitazione di Moana . Oltre a ciò, Rock è recentemente rientrato nel franchise di Fast and Furious e riprenderà il ruolo di Luke Hobbs in un film futuro.

