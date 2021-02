Young Rock, Dwayne Johnson svela: "Ecco perché nella serie mi candido alla presidenza USA"

Debutterà il 16 febbraio Young Rock, la nuova serie tv incentrata sulla vita di Dwayne "The Rock" Johnson. Lo show ripercorre tre momenti decisivi del passato dell'ex campione WWE: la vita alle Hawaaii a 10 anni, i guai con la legge a Nashville a 15 anni e il trasferimento a Miami a 18 anni, per giocare con la squadra di football del college.

In Young Rock c'è però anche un arco narrativo ambientato nel futuro, con lo stesso Dwayne Johnson nel ruolo di sé stesso: nel 2032, secondo la trama, The Rock è candidato alle elezioni presidenziali USA.

Intervenuto mercoledì al Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attore si è soffermato proprio su quest'ultimo aspetto dello show, raccontando come è nata l'idea.

"È stata la nostra creatrice, Nahnatchka Khan, che è davvero una donna geniale. Prima di tutto abbiamo messo a punto tre epoche della mia vita: quando a dieci anni vivevo qui alle Hawaaii, quando a quindici sono stato arrestato più volte e facevo cose che non avrei dovuto fare, e quando ho iniziato a rimettere in sesto la mia vita andando alla University of Miami. Poi lei ha detto: Beh, alla fine il pubblico vorrà vederti. In che modo possiamo inserirti creativamente nello show?"

Da qui l'idea della corsa alla Casa Bianca, anche se The Rock era inizialmente titubante. "Non lo so, mi sembra troppo politico, dicevo. E lei: Beh, pensaci. Potrebbero davvero esserci delle persone che vogliono vederti candidato alla presidenza. Così sono andato a casa, ne ho parlato con mia moglie Lauren, e lei ha detto: Penso che dovresti farlo, mi sembra fantastico."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Young Rock e al poster dell'attesa serie.