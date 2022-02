Young Rock, Dwayne Johnson svela su Instagram la data di uscita della stagione 2

Lo scorso maggio Young Rock è stata rinnovata per una stagione 2 e ora la serie dedicata alla vita dell'ex wrestler è pronta a tornare in tv come rivelato dallo stesso Dwayne Johnson con un post su Instagram.

Condividendo alcuni scatti dei nuovi episodi l'amatissima star della WWE ha detto: "Segnatevelo sul calendario cari amici, l'amatissima serie The Young Rock sta per tornare il prossimo NBC il prossimo 15 marzo".

Young Rock è stata creata dallo stesso Dwayne Johnson e da Nahnatchka Khan e racconta la storia della vita di questa star a tutto tondo, dalla sua infanzia nelle Hawaii come figlio d'arte del celebre Rocky Johnson, passando per la sua adolescenza trascorsa in Pennsylvania, giungendo sino agli anni dell'Università ed esplorando anche la sua breve carriera nell'intenso mondo del football. La serie è una sorta di lungo flashback sulla vita di The Rock, che nel 2023 è uno dei candidati alla Presidenza degli Stati Uniti.

A quanto pare in The Young Rock 2 ci saranno vari volti noti della WWE che permetteranno quindi di esplorare al meglio la vita dell'ex wrestler e i suoi primi approcci al ring. Voi vedrete questa seconda stagione dello show dedicato alla vita di Dwayne Johnson? Ditecelo nei commenti.