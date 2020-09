Young Rock: ecco dove sarà girata la serie tv su Dwayne 'The Rock' Johnson

Lo scorso gennaio era stato annunciato lo sviluppo di Young Rock, serie tv di NBC ispirata alla vita di Dwayne "The Rock" Johnson. Oggi, scopriamo invece dove verrà girata.

Saranno gli Screen Queensland Studios di Brisbane e alcune location nel Sud Est e nel Nord del Queensland, Australia, ad ospitare le riprese di tre serie tv del gruppo Universal Studios, Joe Exotic, Irreverent e Young Rock.

Nei prossimi 18 mesi, infatti, verrà portata avanti una partnership con il governo australiano e Screen Queensland "per realizzare dei significativi investimenti nella nostra comunità globale e dei miglioramenti altrettanto significativi alle infrastrutture degli studios di Brisbane" ha rivelato Pearlena Igbokwe, chairman degli Universal Studios, che combinando le risorse produttive per i tre titoli, avranno accesso a degli incentivi non da poco.

E, ovviamente, il tutto avverrà seguendo le norme e i protocolli di sicurezza anti-COVID, contribuendo con più di 100 milioni di dollari all'economia del paese, mentre verrà dato lavoro a più di 3500 residenti tra cast e crew.

Young Rock sarà una comedy composta da 11 episodi, diretta da Nahnatchka Khan e scritta e prodotta dallo stesso The Rock, con la collaborazione di Jeff Chiang. Johnson apparirà in ogni episodio dello show, ma la serie sarà incentrata in gran parte sulla sua gioventù, con particolare enfasi sul suo passato come lottatore di wrestling in WWE. A questo link potete trovare ulteriori dettagli su Young Rock.