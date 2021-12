Young Rock, l'interprete di Vince McMahon vuole incontrare il vero capo del WWE

Si chiama Young Rock e sta riscuotendo un discreto successo, la serie rinnovata per una seconda stagione e dedicata alla vita del wrestler The Rock, alias Dwayne Johnson. Ora, l'attore Adam Ray vuole a tutti i costi incontrare la sua controparte reale, il folle Presidente della lega wrestling Vince McMahon.

È stata già rinnovata per una seconda stagione Young Rock, la serie di NBC sulla biografia di Dwayne “The Rock” Johnson, ex wrestler ora attore di successo pronto per Black Adam, fra i tanti prodotti in lavorazione. La prima stagione aveva portato su piccolo schermo alcuni dei personaggi più famosi che abbiano combattuto nel mondo del wrestling. Volti come cui Matthew Willig nel ruolo di André the Giant, Brett Azar in quello di The Iron Sheik, Kevin Makely come Randy Savage, Wayne Mattei come Sgt. Slaughter, Matthew Farrelly come Ric Flair e Jade Drane come Roddy Piper.

Molti altri sono destinati ad aggiungersi nella seconda stagione di Young Rock, ma un membro chiave della vita di The Rock che appare anche nella serie è nientemeno che Vince McMahon, il pazzo genio dietro la WWF e la WWE. Il comico Adam Ray ha interpretato questo ruolo iconico nel corso della prima stagione dello show e durante un'intervista esclusiva con Comic Book ha confermato che spera ancora di incrociare la sua controparte reale.

L’attore ha raccontato: "L'incontro non è ancora avvenuto, ho sentito che ci stanno lavorano, quindi spero che avvenga presto. Sono apparso nella prima stagione solo per pochi episodi perché si stava ancora ripercorrendo il periodo del college di The Rock, ma questo getta le basi per tutto ciò che sarà la sua vita nel wrestling. Quindi questo è davvero il momento in cui si può vedere la relazione fra McMahon e Dwayne: quasi una figura paterna che lo ha sostenuto nella WWF e l'ha fatto andare avanti. Sono molto eccitato".

Per ribadire la sua eccitazione per la serie, Ray ha fatto sapere a Comic Book che non appena conclusa l’intervista sarebbe tornato a lavorare sulla sua routine di Vince. "Giocare, suonare (Vince McMahon). In effetti devo lasciarvi entro cinque minuti per andare a leggere una tabella per la seconda stagione". Parlando con la testata in un’intervista dello scorso anno, il produttore esecutivo dello show – ed ex capo scrittore della WWE – Brian Gewirtz ha rivelato la sfida di integrare McMahon nello show.

Gerwitz ha così raccontato: "È stato molto divertente. Adam Ray è un comico/attore molto, molto abile e lo abbiamo assunto. È un enorme stand-up comedian, ho avuto modo di conoscerlo ed è stato fantastico metterlo nei panni di Vince. È un momento interessante perché Vince è sul punto di prendere il potere, ma non aveva ancora il pieno controllo della WWE. Quindi stava ancora lavorando per suo padre”. Ne sapremo di più sugli sviluppi del rapporto fra Vince McMahon e Dwayne Johnson con la seconda stagione attualmente in fase di lavorazione. Sapevate dell'esistenza della serie? Avete visto la prima stagione? Ditecelo nei commenti!