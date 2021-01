Young Rock: Primo poster per l'attesa serie dedicata a Dwayne Johnson

Il primo trailer di Young Rock ci ha mostrato in anteprima alcune delle scene della serie TV incentrata sulla vita di Dwayne Johnson. Nel frattempo il network NBC ha anche condiviso un primo poster dedicato allo show.

In calce alla notizia trovate il post condiviso sulla pagina ufficiale di Instagram di The Rock, in cui è presente una immagine dedicata a Young Rock insieme a questo commento: "Segnatevelo sul calendario! Il 16 febbraio io e Young Rock vi raggiungeremo nei vostri salotti! Se potessi tornare indietro e dire qualcosa al me stesso di queste tre fasi ecco cosa affermerei. Al me stesso di dieci anni, continua a sorridere, dovrai affrontare delle situazioni difficili nei prossimi mesi, ma cerca di sorridere sempre. A me di 15 anni invece, direi di radersi quei baffi da attore porno il prima possibile, fidati solo più avanti capirai quanto fosse divertente che la gente pensava che fossi un poliziotto sotto copertura perché sembravi un uomo di 46 anni. Al me stesso di 18 anni, per favore non uscire mai di casa con quei gioielli finti, dolcevita e quel maledetto marsupio!!".

L'opera sarà disponibile a partire dal prossimo 16 febbraio, se cercate altre informazioni, ecco il primo teaser ufficiale di Young Rock.