Young Rock, rinnovato per una seconda stagione lo show basato sulla vita di The Rock

NBC ha rinnovato Young Rock per una seconda stagione, lo show è basato sulla vita di Dwayne "The Rock" Johnson e ha ottenuto un buon successo con la sua stagione di debutto. Il Network ha annunciato il rinnovo in concomitanza con quello di Kenan, lo show con protagonista Kenan Thompson.

"È stata una vera gioia guardare Dwayne Johnson e Kenan Thompson sulla NBC ogni settimana e vedere le famiglie entrare in contatto con le loro storie affabili, divertenti e commoventi", ha affermato Lisa Katz, presidente della programmazione di NBCUniversal Television and Streaming. "Siamo entusiasti di rinnovare entrambi questi spettacoli per un'altra stagione e non vediamo l'ora di vedere di più da Dwayne, Kenan e dal cast incredibilmente talentuoso e dai team di produzione."

Nel cast di Young Rock figura ovviamente Dwayne Johnson affiancato da Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latikefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui.



La sinossi della prima stagione recita: "Young Rock si concentra su diversi capitoli della vita di Dwayne Johnson. Dal crescere in una famiglia forte e resiliente all'essere circondato dai personaggi folli del mondo del wrestling professionista, al giocare a football all'Università di Miami. Lo spettacolo esplorerà le folli montagne russe che hanno trasformato Dwayne nell'uomo che è oggi e i personaggi straordinari che ha incontrato lungo la strada".



