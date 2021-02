Young Rock, scelto l'attore che vestirà i panni di Vince McMahon

Come riporta The Wrap, la comedy americana Young Rock di NBC basata sulla vita e la carriere nel mondo del wrestiling di Dwayne "The Rock" Johnson ha trovato l'attore che vestirà i panni di Vince McMahon. Si tratta infatti dell'attore comico Adam Ray, che di recente ha doppiato Slimer nel Ghostbusters del 2016.

Ray interpreterà McMahon nella sua scalata alla presidenza dalla WWE, partendo dalle prime attività promozionali svolte per il padre.



La serie creata dallo scrittore Nahnatchka Khan ha per protagonisti due diversi attori. Il quindicenne Rock sarà interpretato da Bradley Constant mentre Uli Latukefu interpreterà l'ex wrestler dai 18 ai 20 anni, quando sarà reclutato per giocare a football all'Università di Miami. A completare il cast della serie c'è Stacey Leilua che interpreterà la madre di Johnson, Ata Johnson, mentre il ruolo del suo defunto padre sarà interpretato da Joseph Lee Anderson. Ana Tuisila interpreterà la nonna di Johnson, Lia Maivia.

La descrizione completa della serie recita: "Young Rock si concentra su diversi capitoli della vita di Dwayne Johnson. Dal crescere in una famiglia forte e resiliente all'essere circondato dai personaggi folli del mondo del wrestling professionista, al giocare a football all'Università di Miami. Lo spettacolo esplorerà le folli montagne russe che hanno trasformato Dwayne nell'uomo che è oggi e i personaggi straordinari che ha incontrato lungo la strada".

Bisognerà attendere il prossimo 16 febbraio per poter vedere questa serie ma, fin qui tutto sembra promettere bene. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.