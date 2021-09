Young Rock: nella seconda stagione anche altri celebri wrestler amici di The Rock

La prima stagione di Young Rock è stata un successo per NBC che dal prossimo febbraio manderà in onda sulle sue reti la seconda attesissima stagione che a quanto pare fornirà il ritratto di altri celebri personaggi della WWE che negli anni di gioventù di The Rock gli sono stati accanto e con i quali ha condiviso dei momenti.

La sit-com creata da Dwayne Johnson e Nahnatchka Khan si concentra sui diversi momenti della vita dell'ex-wrestler e attuale stella di Hollywood, dalla sua crescita fino al suo raggiungere il wrestling professionistico, passando per le difficoltà incontrate nel corso del suo periodo al liceo e quando giocava a football all'Università di Miami. La serie mostra quindi i passaggi chiave della vita di The Rock e la seconda stagione proseguirà questo trend mostrando altri personaggi celebri della WWE.

Secondo quanto riporta PWInsider, altri personaggi della WWE continueranno ad apparire di tanto in tanto nel corso dei nuovi episodi della serie. Le riprese della seconda stagione di Young Rock dovrebbero partire il prossimo mese e il casting è attualmente al lavoro per trovare i volti che ritrarranno questi altri celebri personaggi della WWE degli anni '80. Tra i nomi menzionati ci sono Roddy Piper, Jerry The King Lawler, Gene Okerlund, Big John Studd, Freddie Blassie, Haystacks Calhoun, The Great Kabuki, Tommy Rich e un giovane Bam Bam Bigelow.

In precedenza era stato riportato che Matt Willig, che interpreta il leggendario Andre The Giant, è stato promosso da personaggio ricorrente a membro fisso del cast per la seconda stagione di Young Rock. Nel cast di Young Rock figura ovviamente Dwayne Johnson affiancato da Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latikefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui.

Scoprite da dove deriva il soprannome The Rock e che cosa ne pensa The Rock sul diventare Presidente degli Stati Uniti in futuro.