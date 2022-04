Young Rock 2: vediamo finalmente The Rock a inizio carriera nel wrestling

Questa seconda stagione di Young Rock ci catapulterà finalmente nel mondo del wrestling, in quanto nell'episodio di questa settimana ci mostrerà quello che stavamo aspettando. Ambientato nel 1996 dopo aver lasciato la Canadian Football League, l'episodio vede Johnson poco più che ventenne discutere se entrare o meno nel business di famiglia.

Dopo aver rifiutato di tornare alla CFL, Johnson (interpretato da Uli Latukefu) annuncia di voler iniziare nel wrestling per la gioia di sua madre e sua nonna. Ma suo padre, Rocky Johnson (Joseph Lee Anderson), inizialmente si rifiuta di allenarlo. Più tardi spiegherà di non vuole che suo figlio abbia a che fare con gli stessi problemi che ha avuto lui nel business, ma alla fine sarà costretto a cedere. L'episodio culminerà con il primo incontro avvenuto il 10 marzo 1996, in cui The Rock batterà The Brooklyn Brawler.

Il produttore esecutivo dello show, Brian Gerwitz, aveva discusso di come la serie avrebbe introdotto questa relazione complicata tra il padre Rocky e The Rock.

"Tutto inizia con la volontà di Dwayne stesso di essere sincero sulla situazione e la verità è che Rocky non è stato subito favorevole all'idea che Dwayne entrasse nel business per una serie di ragioni. In definitiva, la sua mentalità era: 'Beh, se non posso fermarti, di sicuro non ti farò allenare da qualcun altro. Lo faremo insieme e lo faremo a modo mio'. Sì, ovviamente anche ai fini dello show televisivo, quel conflitto crea un sacco di dramma, crea storie e crea anche alcune situazioni piuttosto umoristiche. Lo vedrete. Joe [Lee] Anderson, che interpreta Rocky, è così affascinante e simpatico in modo spontaneo. Non è necessariamente la cosa più facile sulla carta avere un Rocky così combattivo e quasi come un antagonista, ma vogliamo rimanere fedeli alla storia reale".

Anche Sean Astin è entrato nel cast di Young Rock, la cui seconda stagione è iniziata su NBC lo scorso 15 marzo.