Young Sheldon 4, ecco in che modo si è arrivati a quel bizzarro cameo

Nel decimo episodio della quarta stagione di Young Sheldon, la serie spin-off di The Big Bang Theory ha riservato una sorpresa ai fan. Non si tratta di un altro Easter Egg ma di un cameo piuttosto inaspettato. In queste settimane la quarta stagione di Young Sheldon è in onda su CBS negli Stati Uniti ma è ancora inedita in Italia.

Non proseguite nella lettura della news per non incorrere in spoiler di Young Sheldon 4.



L'apparizione in questione riguarda la star di Baywatch, David Hasselhoff, icona della cultura pop e presente in un cameo molto particolare, perché incluso come il suo personaggio dell'epoca dello show.



Nell'episodio, il fratello maggiore di Sheldon, Georgie (Montana Jordan), decide di filmare i suoi allenamenti e in seguito venderne le registrazioni. Chiede aiuto a Lundy (Jason Alexander) per migliorare la produzione e aggiungere qualche tocco... più glamour e accattivante.

Dopo aver optato per un tema aerobico da cowboy, Georgie e Lundy si assicurano un investitore, la nonna di Georgie, ma il progetto affonda a causa dell'ipotetica divisione dei guadagni. A quel punto Lundy sale su un volo per Burbank e incontra proprio Hasselhoff per convincerlo a lavorare ad una serie di video di allenamento.

"Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente se il signor Lundy fosse riuscito a fare il suo video di esercizi senza Georgie, e volevamo trovare un attore iconico degli anni '90 che pensavamo fosse ancora abbastanza giovane per interpretare il sé stesso di un tempo. David Hasselhoff è stata la prima persona a cui abbiamo pensato. Come il signor Lundy, siamo rimasti entusiasti quando abbiamo visto The Hoff" ha dichiarato Steve Molaro, co-creatore di Young Sheldon.



Ecco quando vedere Young Sheldon 4 in Italia e le differenze del padre di Young Sheldon con The Big Bang Theory.