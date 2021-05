Young Sheldon 4, i nuovi trailer anticipano una svolta per Missy nel finale di stagione

Tutto è pronto per il finale di stagione di Young Sheldon 4, la serie spin-off di The Big Bang Theory che racconta l'infanzia del geniale Sheldon Cooper. L'ultimo episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 13 maggio sulla CBS, che ha da poco diffuso i nuovi trailer. Guardando le immagini, si può intuire quello che succederà ad alcuni personaggi.

Gli spot di Young Sheldon sono visibili all'interno della notizia, e anticipano in qualche modo una svolta per Missy, la sorella gemella del protagonista.

L'episodio, intitolato The Wild and Woolly World of Nonlinear Dynamics, affronterà i problemi di Missy con i ragazzi, che la porteranno a essere di cattivo umore e anche a scappare di casa. All'inizio della quarta stagione di Young Sheldon, Missy ha iniziato a frequentare un ragazzo della sua scuola, ma dopo il primo appuntamento al cinema questa trama è un po' sparita dai radar, per poi ritornare in occasione del finale.

I problemi della ragazza sembrano piuttosto seri, tanto da portarla ad abbandonare la famiglia, e in questo troverà supporto proprio in Sheldon.

Tra le altre immagini dei trailer, assistiamo anche a una accesa discussione tra i genitori dei ragazzi, George Senior e Mary, anche se non sono chiari i motivi. In ogni caso, dopo il finale di giovedì 13 maggio, sappiamo già che Young Sheldon è stata rinnovata per altre tre stagioni.