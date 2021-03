Young Sheldon 4: ecco quando andrà in onda il finale di stagione

Nelle ultime ore la CBS ha rilasciato il calendario completo relativo alla messa in onda dei finali di stagione delle sue principali serie televisive, rivelando dunque anche quando si concluderà la quarta stagione di Young Sheldon.

Secondo la rete, l'episodio conclusivo verrà presentato in anteprima negli Stati Uniti giovedì 13 maggio nella normale fascia oraria delle 20:00. Quello stesso giorno verrà mandato in onda anche finale della prima stagione della nuova serie B Positive e il finale della serie comedy Mom. Il giorno successivo Blue Bloods concluderà la sua undicesima stagione con uno speciale episodio di due ore.

Come molti altri show, anche Young Sheldon si è vista costretta a modificare i suoi piani per via della pandemia di Covid-19. La stagione 4 di Young Sheldon è infatti iniziata con il diploma del piccolo Cooper, scena che sarebbe dovuta andare in onda nel finale della stagione precedente. Questo evento saliente era stato più volte già anticipato in The Big Bang Theory, ricorderete infatti sicuramente che Sheldon è stato un bambino piuttosto precoce che si è diplomato a soli 10 anni, riuscendo a laurearsi così a 15 anni e ricevendo il suo primo dottorato a soli 16 anni. Tra l'altro nella stagione 4 di Young Sheldon è stato incluso anche un amato personaggio di Due Uomini e Mezzo.

Cosa ne pensate della quarta stagione dello spin-off di The Big Bang Theory? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.