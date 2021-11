Young Sheldon 5, annunciata la reunion tra Sheldon Cooper e Howard Wolowitz!

Una nuova reunion per Young Sheldon: Jim Parsons e Simon Helberg, gli interpreti dei due amati personaggi di The Big Bang Theory Sheldon Cooper e Howard Wolowitz, torneranno insieme nell'episodio di Young Sheldon 5 che andrà in onda sulla CBS il 18 novembre!

Proprio oggi CBS ha annunciato che Simon Helberg ritornerà a interpretare l'ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz. Helberg sarà la voce fuoricampo dell'episodio 7 di Young Sheldon 5, insieme a quella dello Sheldon adulto, portato al successo da Jim Parsons.

L'episodio, intitolato "Un'introduzione all'ingegneria e una goccia di gel per capelli", rivelerà le origini della complicata relazione tra Sheldon e l'ingegneria, con una guest star: Lance Reddick sarà il professor Boucher, il primo insegnante di ingegneria di Sheldon. Come sappiamo, infatti, ci sarà un salto temporale in Young Sheldon 5, che arriverà con l'episodio precedente, il sesto, che andrà in onda stasera negli Stati Uniti.

"Ci piace esplorare le origini di Sheldon Cooper ogni settimana" ha affermato il co-autore di Young Sheldon, Steve Molaro. "E' sempre molto divertente riuscire a infilare nelle nostre storyline qualche easter egg di The Big Bang Theory".

"Tornare a lavorare con Simon per spiegare meglio il lungo odio di Sheldon nei confronti dell'ingegneria è un sogno che si realizza" ha proseguito Molaro. "Jim e Simon, anche nel voiceover, non hanno perso un colpo nelle classiche prese in giro tra Sheldon e Howard".

Simon Helberg è il terzo membro del cast di The Big Bang Theory a ritornare nel cast della serie prequel Young Sheldon: nella terza stagione Kaley Cuoco, l'interprete di Penny, ha partecipato con un cameo, mentre nella stagione 4 Mayim Bialik era tornata per dare la sua voce ad Amy.

Chissà quali altri easter egg ci aspettano nel futuro dello spin-off, dato che Young Sheldon è stata rinnovata per tre stagioni, fino alla numero 7!