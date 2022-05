Young Sheldon 5, una guest star di The Bing Bang Theory nel finale di stagione!

La quinta stagione di Young Sheldon sta per volgere alla conclusione negli Stati Uniti e per l'occasione comparirà sullo schermo un volto familiare di The Big Bang Theory. Per i fan di entrambi gli show non dovrebbe rappresentare una sorpresa, dato che spesso i collegamenti con la serie madre sono evidenti.

Tuttavia in questo caso l'ex guest star di The Big Bang Theory interpreterà un personaggio completamente differente nello spin-off. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler. Lo scorso anno Young Sheldon è stata rinnovata per altre tre stagioni.



Secondo una clip pubblicata da TVLine, Penn e Teller appariranno nel finale della quinta stagione di Young Sheldon, in programma negli USA giovedì 19 maggio.

Teller è apparso in The Big Bang Theory nei panni del padre di Amy Farrah Fowler, Larry. In Young Sheldon 5, Teller non comparirà nei panni di Larry in un flash-forward ma sarà una metà dell'acne in versione antropomorfa.



Nell'episodio infatti a Sheldon compare il primo brufolo e il duo Penn e Teller impersona proprio quel brufolo nella mente del giovane protagonista.

Penn si presenta come Acne Vulgaris, con Teller che funge da partner silenzioso:"Abbiamo pensato che fosse un'idea divertente personificare il brufolo, quindi stavamo pensando chi sarebbe stato perfetto per Acne Vulgaris. Quando abbiamo deciso per Penn sembrava davvero perfetto ed è difficile non pensare a Teller quando pensi a Penn. Quando Penn ha accettato, ci siamo guardati intorno come per dire 'Come vi sentireste se lo faceste insieme? Come acne e pus?'. Erano molto interessati ed è stato un piacere lavorare con loro dall'inizio alla fine" ha dichiarato Steve Molaro.



Nella quinta stagione si è concretizzato anche un cameo di Howard Wolowitz, che nello show originale è interpretato da Simon Helberg.