Young Sheldon: i 5 riferimenti a The Big Bang Theory che forse non avete notato

Per dodici anni e quasi 300 episodi, The Big Bang Theory è stato uno degli spettacoli più popolari al mondo e una delle sitcom più amate e di successo di tutti i tempi. Tutto ciò che rimane dell'amata serie è il suo spinoff, Young Sheldon, che è andato in onda per tre stagioni complete a partire da maggio 2019.

Young Sheldon non racconta solo l'infanzia e l'adolescenza di uno dei personaggi principali di The Big Bang Theory, il dottor Sheldon Cooper, ma mostra anche una certa nostalgia degli anni Novanta con la giusta quantità di contenuti nerd.

Young Sheldon, dato che sta fornendo i retroscena di uno dei personaggi più importanti e influenti del mondo di The Big Bang Theory, è inevitabile che si riferisca alla serie originale in molte occasioni. La maggior parte dei personaggi principali inclusi Mary Cooper, Missy Cooper, Georgie Cooper e Connie "Meemaw" Tucker, sono apparsi in The Big Bang Theory nel corso numerosi episodi. Alcuni riferimenti, però, potrebbero essere stati facilmente dimenticati. Ecco le migliori 5 citazioni a The Big Bang Theory in Young Sheldon:

L'abito del giovane Leonard: alla fine della seconda stagione vi è una scena davvero commovente in cui prende parte anche il primo tra i migliori amici di Sheldon, ovvero Leonard Hofstadter ancora piccolo mentre è alzato fino a tardi ad ascoltare la radio. Vari oggetti sono sparsi sulla sua scrivania, tra cui un inalatore, un robot giocattolo e alcuni appunti scientifici. Ma il riferimento visivo più chiaro alla serie originale si presenta sotto forma di abito: un'accogliente veste a strisce bruno-rossastre che è esattamente lo stesso modello di vestaglia che Leonard indossa per l'intera serie di The Big Bang Theory. Chiaramente, non è la stessa veste, ma mostra che Sheldon non è l'unico con gusti molto particolari. Foto autografata del professor Proton: nella sesta stagione di The Big Bang Theory, la serie introduce uno dei principali eroi dell'infanzia di Sheldon: lo scienziato televisivo Professor Proton, interpretato dal leggendario talento dei fumetti Bob Newhart, e chiaramente ispirato all'amato conduttore televisivo per bambini Bill Nye the Science Guy. In The Big Bang Theory Sheldon racconta di quando da piccolo ricevette una foto incorniciata e firmata proprio dal celebre professore dopo avergli scritto una lettera in qualità di fan. In Young Sheldon non solo guarda il suddetto programma televisivo, ma mostra proprio questo curioso evento. Sheldon non ha alcuna patologia psicologica: un'altra delle scene più memorabili e altamente citate di Sheldon da The Big Bang Theory lo vede dichiarare con orgoglio: "Non sono pazzo. Mia madre mi ha fatto testare". I comportamenti di Sheldon sono spesso esasperanti e inspiegabili per chi lo circonda, anche per quelli che lo conoscono da anni, quindi un possibile problema psichiatrico è una spiegazione tirata fuori abbastanza spesso sia dalla serie che dai fan stessi. Young Sheldon mette in mostra questo problema di Sheldon tanto che nella seconda stagione, il piccolo genio affronta un adolescente che ha interferito con la vita amorosa di Georgie e cerca di organizzare una riconciliazione. Quando Georgie gli chiede se è pazzo, Sheldon afferma ancora una volta con orgoglio: "No, la mamma mi ha fatto fare il test!". I ruoli ricorrenti di Vernee Watson: era abbastanza comune per le sitcom più vecchie presentare gli stessi attori in ruoli diversi. Man mano che le sitcom si sono spostate verso una narrazione più continua, tuttavia, quella tendenza ha iniziato a venire meno. Ma The Big Bang Theory e l'universo di Young Sheldon offrono un assaggio di questa adorabile piccola stranezza del casting quando si tratta della leggendaria attrice televisiva e teatrale Vernee Watson. In The Big Bang Theory, Watson appare in alcuni episodi nei panni di Althea Davis, un'infermiera senza fronzoli costretta a confrontarsi con i ragazzi in alcune delle loro avventure più bizzarre. Johnson appare anche in Young Sheldon in due episodi nei panni di un personaggio simile, Nurse Robinson, che incontra la famiglia Cooper negli anni '90 in Texas. La giovane Amy mentre legge La piccola casa nella prateria: andato in onda la stessa sera del tanto seguito e acclamato finale di serie di The Big Bang Theory, il secondo finale di stagione di Young Sheldon includeva un toccante e unico nel suo genere tributo alla celebre serie principale. Dopo che nessuno si era presentato per la sua festa a tema per il Premio Nobel, Sheldon era molto turbato e si chiedeva se prima o poi non avesse trovato qualcuno che gli avrebbe fatto compagnia. Alla fine si rese conto che non lo sarebbe stato, proprio come i quark che lui stesso studia. Ma Young Sheldon ha offerto un'ulteriore esplorazione commovente di questo fatto, incluso un montaggio di scorci di tutti gli eventuali amici e cari di Sheldon durante la loro infanzia. Uno di questi scorci mostrava una giovane Amy Farrah Fowler che leggeva quello che sappiamo essere il libro più amato della ragazza: La piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder.

Sapevate che la premiere della quarta stagione di Young Sheldon porterà avanti la trama di The Big Bang Theory? Nel frattempo ecco dove sono arrivati con la serie Young Sheldon.