Young Sheldon 5, il senso di colpa di papà George nel nuovo spot TV

La quinta stagione di Young Sheldon debutterà negli Stati Uniti dal 7 ottobre e i promo della CBS mostrano a tutti i fan qualche anticipazione sulle vicende che coinvolgeranno la famiglia del giovane Sheldon Cooper.

Dopo le rivelazioni del teaser di Young Sheldon 5 di qualche settimana fa, che ha anticipato nuovi problemi di salute per il padre di Sheldon, le nuove clip promozionali ci rivelano problemi di ben altro tipo.

Infatti, in uno degli spot vediamo George Cooper (interpretato da Lance Barber) pervaso dai sensi di colpa mentre il pastore Jeff sta pregando per lui, elogiando le sue virtù da buon padre di famiglia, nel salotto di casa Cooper.

La stagione 4 si è infatti conclusa con un grave litigio tra George e Mary Cooper, durante il quale il marito realizza di non essere più felice del suo matrimonio. Per non peggiorare la situazione, George esce di casa e si reca al bar dove incontra per puro caso la vicina di casa Brenda, che si offre per fargli compagnia.



Questa scena finale sembra alludere a un potenziale tradimento da parte di George, ma dovremo aspettare le nuove puntate per scoprire che cosa è successo realmente tra i due.

Dopo il successo riscosso con le prime 4 season, Young Sheldon è stata rinnovata per altre 3 stagioni. Il primo episodio di Young Sheldon 5, intitolato "One Bad Night and Chaos of Selfish Desires" andrà in onda in prima visione negli Stati Uniti il prossimo 7 ottobre sul network CBS.