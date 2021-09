Young Sheldon 5, lo showrunner rivela: 'ci sarà un salto temporale nella nuova stagione'

Young Sheldon sta per tornare con la sua quinta stagione, lo spin-off di The Big Bang Theory subirà "piccolo salto temporale" nei prossimi episodi, come ha recentemente rivelato il suo co-creatore Steven Molaro, le cose per Sheldon e la sua famiglia stanno per cambiare.

La prima stagione è andata in onda nel 2017, la serie si concentra su un giovane Sheldon Cooper, la cui versione adulta è stata interpretata da Jim Parsons nella sitcom originale. Il bambino prodigio è interpretato da Iain Armitage nello spin-off, che tornerà nei panni del genio per una quinta stagione.



Il co-creatore Steven Molaro ha spiegato che ci sarà un salto in avanti nella nuova stagione, costringendo Sheldon ad affrontare situazioni nuove e impegnative, c’è solo un piccolo problema: Sheldon non è affatto preparato ad affrontare questi cambiamenti.



Il piccolo salto temporale avverrà intorno al settimo episodio, quando Sheldon inizierà il suo secondo semestre di college, ha detto Molaro a TVLine.



"Ci saranno nuove classi, nuovi professori e nuove situazioni che Sheldon non è preparato a gestire", ha aggiunto.



Per quanto riguarda il fratello maggiore di Sheldon, Georgie, penserà molto alla vita dopo il liceo:

"Lui prenderà una decisione che influenzerà l'intera famiglia", ha detto Molaro, stuzzicando i fan.



Lo sceneggiatore ha anche chiarito come lo spin-off si legherà allo spettacolo originale, The Big Bang Theory. Anche se il primo episodio non presenterà un easter egg simile a quello della quarta stagione, un cameo a sorpresa di Amy Farrah Fowler, Molaro ha promesso "alcuni emozionanti easter egg sono sparsi per tutta la stagione", iniziando con "l'origine del disprezzo di Sheldon per ingegneria".



Young Sheldon torna il 7 ottobre 2021 sulla CBS, scoprite in che anno è ambientato Young Sheldon e date un'occhiata al promo della quinta stagione di Young Sheldon.