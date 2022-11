Young Sheldon 6: Georgie incontra i genitori di Mandy nel trailer dei nuovi episodi!

Nonostante sia presente nel prequel di The Big Bang Theory da un po' di tempo, non si sa molto della vita di Mandy al di fuori dei suoi legami con i Cooper. Quando lei e Georgie si sono incontrati per la prima volta nella quinta stagione di Young Sheldon, ha parlato solo della sua esperienza di meteorologa professionista costretta a tornare a casa.

Nel nuovo promo della settima puntata di questa sesta stagione di Young Sheldon, Georgie incontra per la prima volta i genitori di Mandy. Dopo che lui e Mandy hanno iniziato ad avere un rapporto più armonioso, i due sono a cena fuori nell'episodio "A Tougher Nut and a Note on File" quando incontrano per caso i genitori di Mandy. È sufficiente dire che si tratta di un'interazione complessivamente imbarazzante, anche se Georgie non sembra preoccuparsene più di tanto.

I genitori di Mandy, Jim e Audrey McCallister, saranno interpretati rispettivamente da Will Sasso e Rachel Bay Jones. Non sappiamo cosa aspettarci da loro, ma saranno personaggi ricorrenti nel prequel di The Big Bang Theory. Come si vede nel promo, Audrey non è intenzionata a essere accomodante con la figlia, nonostante il comportamento allegro e alla mano di Georgie. Nel frattempo, il patriarca dei McCallister è più riservato della moglie. La situazione di Georgie e Mandy è già complicata, quindi con l'entrata in scena dei genitori di lei, ci si aspetta che le cose diventino ancora più complicate, soprattutto se i Cooper avranno la possibilità di incontrarli.

Poiché l'esistenza di Mandy non è mai stata realmente menzionata in The Big Bang Theory, la CBS ha un certo margine di manovra creativo nel costruire la sua storia. Questo rende l'arco narrativo di lei e Georgie uno dei più interessanti della sesta stagione di Young Sheldon. Ciò che si sa, tuttavia, è che la relazione della coppia finirà, poiché nella serie madre è stato rivelato che Georgie adulto ha un paio di ex mogli, il che significa che lui e Mandy non dureranno a lungo.

Young Sheldon è stata rinnovata almeno fino alla settima stagione qualche anno fa; prossimamente sapremo se verrà allungata ulteriormente. Lo show è stato elogiato persino da Mark Hamill.