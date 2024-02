Young Sheldon 7, tutto quello che dovete sapere sulla nuova stagione della serie

I fan di Young Sheldon saranno costretti a dare il loro addio alla serie spin-off di The Big Bang Theory che ha visto il racconto dell'infanzia e la giovinezza di Sheldon Cooper, personaggio centrale nella serie principale che aveva il volto di Jim Parsons e che nelle stagioni dello spin-off è stato interpretata da Iain Armitage.

Se all'inizio la serie era incentrata sulla vita di Sheldon Cooper (Iain Armitage), da quando aveva nove anni, con il passare delle stagioni Young Sheldon si è allargato a tutti i membri della famiglia Cooper, permettendo ai personaggi di imparare e crescere gli uni dagli altri.

Abbiamo visto il padre di Sheldon, George (Lance Barber), passare da allenatore di football a venditore e di nuovo ad allenatore di football; la madre di Sheldon, Mary (Zoe Perry), inizia come devota frequentatrice della chiesa per poi perdere la fede - e il lavoro - nella sua congregazione; Il fratello maggiore di Sheldon, Georgie (Montana Jordan), abbandona le scuole superiori per diventare imprenditore e poi padre; la sorella gemella di Sheldon, Missy (Raegan Revord), attraversa fasi di ribellione e ne esce più matura; la nonna di Sheldon, Meemaw (Annie Potts), avvia le sue attività e perde la casa.

L'aggiunta di Mandy (Emily Osment) al cast ha portato con sé la piccola Cece, un fidanzamento e una divertente amicizia con Meemaw.



Non solo la fine di Young Sheldon è significativa, ma anche quella del suo creatore e produttore, Chuck Lorre. A meno che da qui a maggio non debutti un nuovo show prodotto da Lorre, la fine di Young Sheldon segnerà la prima volta dal 2003 che la CBS non avrà uno show di Lorre nella sua programmazione.



Il produttore, i cui show di successo includono Due uomini e mezzo, Mike & Molly, United States of Al e il predecessore di Young Sheldon, The Big Bang Theory, ha concluso la sua produzione in primavera sia di Young Sheldon che di Bob Hearts Abishola.



Il finale di Young Sheldon è particolarmente significativo, poiché, secondo la CBS, lo show è sempre stato un successo per il canale, conquistando il primo posto tra le comedy dopo la fine di The Big Bang Theory.



La stagione conclusiva di Young Sheldon ha debuttato sulla CBS nella notte di ieri, 15 febbraio 2024. Ma non si tratterà di un addio definitivo al mondo creato dallo show. Questo perché CBS ha già dato il via libera allo spin-off su Georgie e Mandy!

Magari non avrà raggiunto le 12 stagioni del suo predecessore, ma Young Sheldon saluterà il suo pubblico con i 14 episodi che compongono questa settima e ultima stagione.