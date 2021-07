Young Sheldon, in che anno è ambientato il prequel di The Big Bang Theory?

Young Sheldon è una serie televisiva creata da Chuck Lorre e Steven Molaro e vede, come protagonista, la versione più giovane di Sheldon Cooper, uno dei personaggi principali di The Big Bang Theory interpretato, in questo caso, dal giovanissimo attore Iain Armitage.

La serie si svolge tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 e segue Sheldon Cooper che frequenta il liceo nella città immaginaria di Medford, in Texas. Come un "normale" bambino di nove anni (nella prima stagione) che frequenta il liceo, cerca di inserirsi nel mondo pieno di persone, compresi la sua famiglia e i suoi amici, che non sanno come affrontare le sue intellettuali uniche e l'inettitudine sociale.

All'interno della serie vengono fatti numerosi riferimenti sulla data in cui è ambientato lo spettacolo. Nella prima puntata della serie, l'adulto Sheldon afferma che "nessuno che conoscevo nel Texas orientale nel 1989 si preoccupava della fisica newtoniana". Lo stesso diario di Sheldon presente in "A Patch, a Modem, and a Zantac" era datato 9 novembre 1989.

La seconda stagione, invece, fa un paio di riferimenti al 1990. Nell'episodio 11 di quella stagione c'è un evento chiamato "1990 East Texas Baptist Olympics", e nel finale di stagione Sheldon sta ascoltando un annuncio del Premio Nobel che si può dedurre che sia avvenuto nell'ottobre 1990. Per completezza, l'episodio 11 della seconda stagione mostra ALF in televisione, una serie che è andata in onda dal 1986 al 1990.

Bisogna arrivare alla quarta stagione per trovare altri riferimenti, come nell'episodio 4 quando Missy fa riferimento alla canzone "Ice Ice Baby", implicando molto probabilmente l'inizio del 1991. Lo show è in corso dal 2017 e Young Sheldon ha avuto il via libera per raccontare qualcosa in più di questa storyline. La CBS ha deciso di produrre la serie fino alla stagione 7. Young Sheldon proseguirà per altre tre stagioni, così com'è stato confermato e quindi mostrerà altri periodi storici della vita di Sheldon Cooper. Ecco quando andrà in onda il finale della quarta stagione in Italia.