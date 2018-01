Young Sheldon arriverà in Italia a Gennaio su Infinity di Mediaset

Young Sheldon arriverà presto in Italia. La serie si pone come un prequel die ruota intorno all'infanzia del piccolo. Giungerà nel bel paese grazie a, che già detiene i diritti di The Big Bang Theory.

Dal 31 Gennaio il pubblico italiano potrà finalmente vedere il prequel di The Big Bang Theory, Young Sheldon. Arriverà su Mediaset Infinity proprio nella stessa data in cui la la rete trasmetterà in anteprima l'undicesima stagione dei nostri nerd preferiti.

Young Sheldon parlerà dell'infanzia di Sheldon Cooper, e del difficile rapporto che quest'ultimo ha avuto con i suoi coetanei e con i compagni più grandi. Questo a causa del suo alto quoziente intellettivo e dei suoi particolari atteggiamenti al limite del maniacale. Parlerà anche del rapporto di Sheldon ha con la madre e con il resto della famiglia, tutto con il solito humor a cui la serie madre ci ha abituati in tutti questi anni.

Sheldon sarà interpretato dall'attore di Big Little Lies, Iain Armitage, e la serie avrà come voce narrante quella di Jim Parsons, interprete dello Sheldon adulto che tutti conosciamo e amiamo. The Big Bang Theory 11 e Young Sheldon arriveranno in anteprima su Infinity (rispettivamente dal 24 e dal 31 Gennaio) e successivamente approderanno su Joy, in chiaro, a Febbraio.