Young Sheldon ha cambiato un dettaglio famosissimo di The Big Bang Theory

Young Sheldon è una di quelle produzioni che ha avuto la fortuna di partire da una base solida, come quella lasciata da The Big Bang Theory. Sit-com dall'incredibile successo che per anni ha tenuti incollati al piccolo schermo milioni di spettatori, che aspettavano di conoscere come sarebbero proseguite le avventure dei giovani nerd.

Ecco quindi che, come potete leggere nella nostra recensione di The Big Bang Theory 12, lo show è poi giunto al termine nel 2019.

I fan però non si sono rattristati a lungo, specie quando si sono resi conto che all'attivo c'era ancora la serie Young Sheldon, spin-off e prequel che si è prefissato il compito di raccontare la "difficile ed insolita" infanzia di quello che è certamente il personaggio più amato della sit-com originale.

Lo show si è protratto per ben sei anni ed ora, con la sua ultima stagione si prepara anche lui a lasciare orfani tutti gli appassionati. Ma siamo certi che non deluderà le aspettative, anche se al momento la serie ha avuto modo di cambiare un evento che originariamente ci era stato raccontato in maniera diversa.

Ci riferiamo al motivo per cui il personaggio interpretato in primo luogo da Jim Parsons ha il vizio di dover bussare sempre ben tre volte alle porte delle case o delle stanze. Ecco, noi sapevamo che ciò era dovuto al fatto che da piccolo aveva assistito ad un coito tra suo padre ed un'altra donna.

Ma ciò che invece ci è stato mostrato apertamente in Young Sheldon, in una delle ultime puntate, modifica questo evento, almeno in parte. Infatti nello spin-off capiamo bene come non si tratti di un'altra donna, bensì sempre della madre del protagonista che però si sta prestando ad una sorta di gioco erotico insieme al marito.

Voi che ne pensate? Siete d'accordo con questo rimescolamento delle carte?