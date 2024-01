Young Sheldon, CBS annuncia lo spin-off su Georgie e Mandy!

L'universo di Big Bang Theory si espande ancora:dopo il successo di Young Sheldon, è in arrivo uno spin-off dedicato a due personaggi molto amati della serie che racconta l'infanzia di Sheldon Cooper. CBS ha annunciato l'arrivo di una serie incentrata su Georgie e Mandy e la loro avventura alle prese con la genitorialità.

Gli attori rimarrano Montana Jordan, che tornerà a indossare i panni del fratello maggiore di Sheldon ed Emily Osment in quelli di Mandy. La trama riprenderà direttamente dal finale della settima e ultima stagione di Young Sheldon, la cui uscita è prevista per il 15 febbraio. Ma nonostante derivi direttamente dalla storia del piccolo genio, lo spin-off adotterà dei metodi di regia diversi, che lo avvicinano di più a Big Bang Theory: infatti verrà girato come una sitcom multicamera, davanti a un pubblico presente in studio. Inoltre c'è da precisare che il progetto sulla serie di Georgie e Mandy è uno progetto separata dallo spin-off di Big Bang Theory annunciato qualche mese fa.

Lo spin-off su Georgie e Mandy è firmato da Chuck Lorre, co-creatore di Big Bang insieme a uno degli autori di Young Sheldon Steven Molaro e lo showrunner Steve Holland. Gli accordi con Jordan e Osment sono ancora in via di definizione, ma l'obiettivo di CBS e Warner Bros. sarebbe quello di ottenere 13 episodi per la stagione televisiva 2024-2025, di modo da far uscire lo spin-off qualche mese dopo l'episodio finale di Young Sheldon, previsto per il 16 maggio. Non si hanno ancora notizie in merito alla presenza di altri personaggi della serie tv nello spin-off.