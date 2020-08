Young Sheldon, la CBS cede i diritti a Nickelodeon: sarà spostato nelle fasce notturne

Lo spin-off di The Big Bang Theory ha incantato i fan di tutte le età grazie ad una programmazione diurna, ma adesso per Young Sheldon è il momento di cambiare rotta: la CBS ha infatti ceduto i diritti sulla serie alla Nickelodeon, che l'ha prontamente aggiunta alla sua programmazione serale.

Le prime tre stagioni saranno disponibili per intero da questo novembre, mentre dalla quarta in poi, in arrivo nel 2021, gli episodi verranno trasmessi durante la Nick At Nite Fall Comedy, programmazione serale e notturna dedicata interamente alle commedie più amate di sempre, tra cui l'intramontabile Friends. Secondo Nickelodeon e Nielsen, la rete via cavo è tra i primi posti delle reti più viste dalle donne con un'età compresa tra i 18 ed i 49 anni e, nella stessa fascia d'età, la più seguita in assoluto dagli adulti.

Prodotta da Chuck Lorre e Steven Molaro, Young Sheldon narra le tappe che hanno scandito la crescita dell'ormai iconico Sheldon Cooper, interpretato nella sue versione più giovane da Iain Armitage: con lui nel cast anche Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan e Raegan Revord, con la speciale partecipazione di Jim Parsons, voce narrante della storia.

Nonostante il controverso finale di Young Sheldon 3, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione e sembra che con l'affiancamento di Nickelodeon le sorprese siano appena iniziate.