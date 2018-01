Young Sheldon: la CBS ha ordinato ufficialmente la seconda stagione!

L'incredibile successo ottenuto al debutto dalla serie spinoff di The Big bang Theory, Young Sheldon , non solo ha portato questo nuovo prodotto all'ordine immediato di una stagione completa, ma anche al rinnovo per la season 2 da parte di CBS!

Al debutto, il rating per Young Sheldon è stato un incredibile 3.8, con 17.2milioni di spettatori live e, dopo l'inizio della prima stagione, immediatamente è stata chiesta la seconda dall'emittente che manda in onda la serie, la CBS.

La notizia è stata riportata da Deadline, che l'ha ottenuta a solo due giorni dal ritorno della serie dopo la pausa per le festività natalizie. L'ultimo episodio andato in onda, ha ottenuto 16.17 milioni di spettatori, il che ha fatto decidere per il rinnovo senza ripensamenti.

Grazie agli affezionati spettatori, Young Sheldon ha ottenuto il rating più alto nella storia della televisione e questo ha spinto la CBS a non farsi scappare la ghiotta occasione dell'immediato rinnovo: battere il ferro finché è caldo, cioè!

Di storie da raccontare che riguardano l'infanzia del giovane protagonista ce ne sono: del resto, per diventare il brillante e al contempo super-problematico scienziato che è nella serie maestra, BBT, Sheldon Cooper ha dovuto affrontare diverse vicissitudini e... Ne vedremo delle belle, senza dubbio!

Sinossi: "Young Sheldon è la serie spin-off di The Big Bang Theory. Il programma ci riporterà indietro nel tempo, quando l'iconico personaggio aveva solo 9 anni, per ripercorrere con lui la sua vita in Texas e la carriera scolastica che lo ha portato a diventare un genio." Nel cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord, Montana Jordan.

Young Sheldon va in onda tutti i giovedì su CBS.