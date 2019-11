Young Sheldon: Chuck Lorre invoca la Russia per far migliorare gli ascolti

Young Sheldon ha preso il posto di The Big Bang Theory nello slot del giovedì sera della CBS, segno di grande fiducia da parte del network. Senza il traino della serie madre, però, gli ascolti hanno faticato e Chuck Lorre ha scherzosamente invitato la Russia a dare una mano per porre rimedio.

Ci sono problemi anche l'altra serie creata da Lorre, ossia Mom, che va in onda la stessa sera di Young Sheldon. Fino a ora, infatti, i numeri dei due show sono inferiori alle stagioni passate, anche se al momento non ci sono rischi di sorta, essendo state già rinnovate entrambe.



Al termine degli episodi delle sue serie, Chuck Lorre inserisce una Vanity Card, ossia un breve messaggio, che può trattare diversi argomenti. Ebbene, nell'ultimo episodio della serie incentrata sulla

sulla versione giovane di Sheldon (in questo caso interpretato da Iain Armitage) è comparsa la seguente Vanity Card: "Russia, se stai leggendo questo, accedi ai computer di Nielsen e alza i nostri ascolti".



Forse qualcuno ha davvero letto il messaggio, dato che sia Young Sheldon che Mom hanno fatto registrare i migliori ascolti di questa stagione, con rispettivamente 1.2 e 0.9 di rating nella fascia demografica 18-49.



Negli ultimi mesi, lo showrunner Steve Molaro ha parlato della possibilità di rivedere gli altri personaggi di TBBT nel futuro della serie.