Young Sheldon, l'ultimo cliffhanger è legato a The Big Bang Theory: lo avete visto?

L'ultimo cliffhanger di Young Sheldon, presente nell'episodio finale della quarta stagione, The Wild and Woolly World of Nonlinear Dynamics, conduce ad una resa dei conti nel matrimonio tra George e Mary, genitori di Sheldon. I fan di The Big Bang Theory sanno quale sarà l'epilogo ma le briciole vengono seminate proprio ora.

Il co-creatore dello show, Steve Molaro, ne ha parlato di recente:"I fan di The Big Bang Theory hanno sentito Sheldon raccontare storie su suo padre da anni. Cerchiamo di onorare quelle storie, ma ci piace anche trovare modi inaspettati per realizzarle. Come abbiamo appreso nelle prime quattro stagioni di Young Sheldon, queste storie che lo Sheldon adulto ci sta raccontando provengono da una nuova prospettiva, acquisita dopo esser diventato padre lui stesso. A volte la vita si complica, ma siamo entusiasti di esplorare questi nuovi capitoli nella vita dei Cooper". I nuovi trailer anticipano una svolta per Missy nel finale di stagione, atteso dagli appassionati della serie con protagonista il giovane Iain Armitage.



Lo show è in corso dal 2017 e Young Sheldon ha avuto il via libera per raccontare qualcosa in più di questa storyline. La CBS ha deciso di produrre la serie fino alla stagione 7. Young Sheldon proseguirà per altre tre stagioni, così com'è stato confermato.

"Sotto l'abile guida di Chuck Lorre e Steve Molaro, questo cast eccezionale di attori e autori di talento hanno davvero dato vita a questi meravigliosi personaggi. Young Sheldon domina il panorama delle comedy trasmesse con oltre 2,5 milioni di spettatori, ed è il fulcro della più apprezzata lineup delle comedy del giovedì su CBS. L'umorismo, il calore e il cuore emanati dalla famiglia Cooper sono un gancio innegabile per i milioni di fan che si sintonizzano ogni settimana. Non vediamo l'ora di vedere cos'hanno in serbo le prossime tre stagioni per uno Sheldon leggermente più vecchio e per tutti i Cooper" ha aggiunto Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment.