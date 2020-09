Young Sheldon: cos'è la serie spin-off di The Big Bang Theory e fin dove siamo arrivati

Dopo dodici stagioni e la conclusione di The Big Bang Theory, Chuck Lorre aveva ancora molto da dire riguardo all'universo da lui creato, e tante storie sui personaggi che lo abitano erano pronte per essere raccontate. Tra di esse, la prima ad aver visto la luce è la serie dedicata alla gioventù di Sheldon Cooper, e la serie è un successo.

Young Sheldon ha infatti stretto un importante accordo con Nickelodeon, e dalla stessa rete è ritenuta al pari delle grandi sit-com che ne hanno popolato il palinsesto. Ma di cosa tratta esattamente Young Sheldon?

La storia inizia nel 1989, quando uno Sheldon di appena nove anni (interpretato dall'attore prodigio Iain Armitage), si appresta a frequentare il liceo nella cittadina di Medford, in Texas, dove vive con sua madre Mary (Zoe Perry), il padre George (Lance Barber), il fratello maggiore Georgie (Montana Jordan) e la sorella gemella Missy (Raegan Revord).

La vita non è di certo facile, né per il piccolo Sheldon, deriso e isolato dai suoi compagni, né tantomeno per la sua famiglia, costretta a convivere con un genio non avvezzo alle convenzioni sociali, e tentando di difenderlo in qualsiasi modo. Nonostante gli screzi con i fratelli, specialmente con Georgie, i veri problemi per il piccolo scienziato avvengono nel contatto esterno con il mondo e nel relazionarsi con gli altri, anche se Sheldon, incredibilmente, riuscirà comunque a fare amicizia con Tam (Ryan Phoung), un compagno di scuola del ragazzino con gli stessi problemi di socializzazione.

Molte puntate di The Young Sheldon ci hanno permesso di fare chiarezza su alcuni "misteri" che erano rimasti da The Big Bang Theory: per esempio, in Young Sheldon abbiamo scoperto l'origine del termine Bazinga.

La serie consta di tre stagioni, anche se è già stata rinnovata per una quarta, che uscirà a inizio 2021. In Italia, attualmente, è uscita solo la prima parte della terza stagione, con i restanti episodi in uscita a partire dal mese di novembre 2020.

I fan che hanno già avuto modo di poter vedere tutta la terza stagione sono rimasti sorpresi dall'importante decisione presa dal protagonista nel season finale di Young Sheldon 3, e non vedono l'ora di conoscere a quali conseguenze porterà nel corso del quarto ciclo di episodi.

