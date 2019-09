Young Sheldon: Craig T. Nelson sarà nel cast della terza stagione

Craig T. Nelson parteciperà come personaggio ricorrente alla terza stagione di Young Sheldon, nel ruolo di un coach, chiaro riferimento alla serie omonima degli anni '90 nella quale interpretava proprio un coach, Hayden Fox. In questa sua nuova avventura sul piccolo schermo Nelson vestirà i panni del coach Dale Ballard.

Ballard è un allenatore di baseball della Little League che non risulterà molto simpatico a George Sr. (Lance Barber); motivo del contendere sarà Missy (Raegan Revord), intenzionata ad unirsi alla squadra.

Il personaggio di Nelson verrà presentato nel sesto episodio della terza stagione, che debutterà in anteprima il 26 settembre.



Grazie al ruolo intepretato in Coach, Craig T. Nelson - in onda dal 1989 al 1997 - vinse un Emmy. In Young Sheldon, Iain Armitage interpreta la versione giovane di Sheldon Cooper, personaggio diventato famoso in tutto il mondo grazie alla performance di Jim Parsons nella sit-com The Big Bang Theory.

Sheldon nella serie ha dieci anni e vive con la sua famiglia in Texas dove frequenta già la scuola superiore. Partecipano allo show Zoe Perry, Annie Potts e Montana Jordan. Nel cast anche Matt Hobby.

Produttori esecutivi dello show sono Chuck Lorre, Steve Molaro, Todd Spiewak e lo stesso Jim Parsons, in associazione con Warner Bros. Television.

Negli ultimi giorni è stato reso noto che a causa di un effetto sonoro pare che Young Sheldon possa rischiare una multa da parte della Commissione Federale delle Comunicazioni.