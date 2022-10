Young Sheldon e quel disastro di Missy: il suo destino rivelato in The Big Bang Theory

Mentre Mark Hamill elogia Young Sheldon, possiamo dire con certezza ciò che accadrà alla povera Missy dopo il suo ultimo disastro ai capelli visto che il tutto è stato di fatto già svelato nel corso di The Big Bang Theory che come sappiamo, è ambientato diversi anni dopo i fatti raccontati nel suo prequel.

Nel tentativo di imitare la sua la sua potenziale cognata Mandy, Missy decide di fare da sola a casa una tintura per capelli ma i risultati sono a dir poco disastrosi. La ragazzina si ritrova con una capigliatura con varie sfumature di biondo/ arancio, con l'intera famiglia Cooper che tenta di rimediare al balordo errore commesso.

In The Big Bang Theory vediamo che Missy ha di nuovo i suoi capelli castano scuro, sembra dunque chiaro che in qualche modo il problema si sia risolto e che la capigliatura sia ritornata senza troppi affanni al suo colore naturale. Non possiamo dire per quanto tempo la sorella di Sheldon abbia dovuto convivere con il suo disastro ma a meno di ulteriori tinture riparative, sembra probabile che Missy ci abbia dovuto fare i conti con quell'orrore per parecchie settimane.

Vi ricordiamo che Young Sheldon è stato rinnovata per varie stagioni e avremo quindi ancora parecchio tempo per scoprire cosa ne sarà dei capelli di Missy e scoprire ancora molte più cose sulla famiglia che ha dato i natali al geniale Sheldon Cooper.