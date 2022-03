Young Sheldon verso l'episodio 100: Chuck Lorre e Iain Armitage sul futuro dello show!

Nei giorni scorsi, Iain Armitage, che interpreta un giovane Sheldon Cooper nella serie prequel Young Sheldon, è tornato a parlare del suo personaggio, che ha saputo conquistare la fanbase della serie madre, The Big Bang Theory.

Giunta alla quinta stagione e pronta all'appuntamento con il suo 100esimo episodio, Young Sheldon non presenta segni di cedimento: lo show che racconta l'infanzia e l'adolescenza di Sheldon Cooper, infatti, avrà una stagione 6 e una stagione 7, già confermate!

Si tratta di un grande traguardo per la serie creata da Steven Molaro e dall'ideatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre, ma siamo ancora abbastanza lontani dalle 12 stagioni in cui abbiamo imparato a conoscere e a voler bene allo Sheldon Cooper di Jim Parsons.

Durante un evento in occasione del 100° episodio di Young Sheldon, che andrà in onda il 31 marzo, il cast e i creatori dello show hanno parlato del futuro della serie prequel.

"Non sta a noi decidere se lo show proseguirà così a lungo" ha dichiarato Chuck Lorre in merito al confronto con la longevità di The Big Bang Theory. "Se il pubblico si divertirà ancora nel vedere il nostro show allora non c'è problema, abbiamo molte storie da raccontare".

Anche Iain Armitage ha detto la sua sul futuro di Young Sheldon: "Mi piacerebbe molto andare avanti" ha ammesso. "Vedremo... Non credo mi stancherò mai di queste persone. Abbiamo dei compagni sul set meravigliosi ma 7 stagioni sono tante. Se arrivassimo all'ottava sarebbe incredibile!"

E chissà se vedremo nuovi cameo negli episodi che ci aspettano: nelle prime puntate abbiamo visto il cameo di Howard Wolowitz in Young Sheldon, in una reunion tra Howard e Sheldon che era già stata annunciata dagli autori dello show. Non ci resta che scoprire che sorprese avrà in serbo per gli spettatori l'episodio numero 100 della serie spin-off Young Sheldon!