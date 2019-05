Young Sheldon, nel finale della Stagione 2 ci saranno anche Leonard e co.

Gli spettatori che hanno amato lo Sheldon Cooper versione mini visto finora in Young Sheldon saranno felicissimi di apprendere che, nel finale della seconda stagione dello show, faranno la loro comparsa anche gli altri protagonisti di The Big Bang Theory.

Il season finale, che andrà in onda il prossimo 16 maggio, vedrà dunque l'entrata in scena dei baby Leonard, Howard, Raj, Penny, Amy e Bernadette. L'idea è nata per omaggiare, ovviamente, le loro controparti adulte interpretate rispettivamente da Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Kaley Cuoco, Mayim Bialik e Melissa Rauch, che hanno concluso la loro avventura sul set della serie madre (che, per inciso, è già stato smontato) dopo 12 anni di grandi successi.

Young Sheldon, recentemente rinnovata per altre due stagioni, narra le avventure di Sheldon in età scolare, interpretato da Iain Armitage, quando viveva in Texas insieme alla sua famiglia. La voce narrante è dello stesso Sheldon adulto, ovvero Jim Parsons, e il cast comprende anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Raegan Revord e Montana Jordan.

Tramite la serie verranno man mano svelati gli eventi che hanno portato Sheldon ad essere il personaggio che tutti hanno imparato ad amare (e, a tratti, ad odiare), tra cui la nascita dell'iconico "Bazinga!".