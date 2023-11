Young Sheldon è finita: la serie tv prequel chiude con la stagione 7

Dopo diversi anni di successi, CBS ha deciso di terminare Young Sheldon alla fine della settima stagione. Quest'ultima sarà composta da 14 episodi che serviranno al pubblico per dire addio a questi personaggi che nel corso del tempo sono cresciuti all'interno dello show prequel di The Big Bang Theory. Il finale di un'ora andrà in onda il 16 maggio.

La settima stagione era l'ultima prevista dal rinnovo per tre stagioni di Young Sheldon arrivato dalla CBS due anni fa.

E anche se la CBS avrebbe probabilmente voluto far continuare la sua serie comica di punta più a lungo, c'erano stati segnali che la Stagione 7 avrebbe costituito il suo capitolo finale, dato che la storia dello show sta giungendo a una fine naturale, allineandosi con eventi che sono stati citati nella serie madre.

"Come prequel di una delle più grandi serie comedy, Young Sheldon ha dimostrato che il fulmine può colpire due volte lo stesso punto", ha dichiarato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment. "Si è distinta per un cast straordinario che si è sentito come una famiglia fin dal primo momento in cui li abbiamo visti sullo schermo e ha dato vita ai personaggi con storie uniche e intense che hanno attirato il pubblico fin dall'inizio".

Creata dai creatori, produttori esecutivi e scrittori Chuck Lorre e Steven Molaro, Young Sheldon è incentrata su Sheldon Cooper (Iain Armitage), una mente unica nel suo genere, in grado di comprendere matematica e scienza avanzate, il che non è sempre utile in una terra in cui la chiesa e il football la fanno da padroni. Mentre Sheldon, vulnerabile, dotato e un po' ingenuo, si confronta con il mondo, la sua normalissima famiglia deve trovare il modo di affrontarlo.

"Estendiamo un sincero ringraziamento ai produttori esecutivi Chuck Lorre, Steve Molaro e Steve Holland e a tutto il team di sceneggiatori e produttori per le sei meravigliose stagioni", ha aggiunto Reisenbach. "Non vediamo l'ora di vedere la loro ultima stagione e di darle il giusto commiato con i migliori episodi che i loro fan potranno godersi". Nel frattempo, date un'occhiata alla nuova serie di Chuck Lorre con Charlie Sheen.

Il finale di Young Sheldon concluderà il viaggio del personaggio di Sheldon Cooper dopo 14 anni e due serie. Il prequel ha portato gli spettatori a ripercorrere la sua infanzia e a vederlo diventare gradualmente la persona che i fan hanno imparato a conoscere e amare nella serie The Big Bang Theory, dove Jim Parsons interpretava lo Sheldon adulto.

"Poter raccontare le origini di Sheldon Cooper ed espandere la storia per includere l'intera famiglia Cooper è stata un'esperienza meravigliosa", hanno dichiarato i produttori esecutivi Holland, Molaro e Lorre. "Siamo grati ai nostri fan per aver accolto questo capitolo dei Cooper in queste sei stagioni e, a nome di tutta la famiglia Young Sheldon, siamo entusiasti di condividere con voi questa stagione finale".