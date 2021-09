Young Sheldon: George ha un altro infarto nella nuova anteprima della stagione 5

CBS ha diffuso in streaming un'altra anteprima dalla quinta stagione di Young Sheldon, la serie contemporaneamente spin-off e prequel di The Big Bang Theory incentrata sugli anni dell'infanzia di Sheldon Cooper, qui interpretato da Iain Armitage. Nel breve filmato assistiamo purtroppo a nuovi problemi di salute del padre del protagonista, George.

La quarta stagione di Young Sheldon si era conclusa in modo alquanto burrascoso, con un pesante litigio tra George e Mary, con questi insoddisfatto della piega che la propria vita ha preso. George, così, prendeva le chiavi della sua macchina e lasciava l'abitazione. Lo troviamo quindi in un bar dove una Brenda tornata single cerca di approcciarlo e gli chiede se gli andrebbe un po' di compagnia. Con la risposta, "Certo", l'episodio si concludeva. E proprio da quel momento riprende l'anteprima della nuova stagione, con George a quel bar che, tuttavia, mentre sta per uscire insieme a Brenda viene colpito da un ulteriore infarto.

L'episodio si intitola One Bad Night and Chaos of Selfish Desires e andrà in onda sulle reti di CBS il prossimo 7 ottobre nella consueta fascia di programmazione dello show.

In precedenza il co-creatore dello show aveva parlato del cliffhanger della quarta stagione di Young Sheldon, collegandolo direttamente a The Big Bang Theory: "I fan di The Big Bang Theory hanno sentito Sheldon raccontare storie su suo padre da anni. Cerchiamo di onorare quelle storie, ma ci piace anche trovare modi inaspettati per realizzarle. Come abbiamo appreso nelle prime quattro stagioni di Young Sheldon, queste storie che lo Sheldon adulto ci sta raccontando provengono da una nuova prospettiva, acquisita dopo esser diventato padre lui stesso. A volte la vita si complica, ma siamo entusiasti di esplorare questi nuovi capitoli nella vita dei Cooper".

La CBS ha deciso di produrre la serie fino alla stagione 7. Young Sheldon proseguirà per altre tre stagioni, così com'è stato confermato.