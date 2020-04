Young Sheldon: I fan sono ancora delusi per il finale dell'ultima puntata

Oltre ad assistere ai vari riferimenti a Big Bang Theory presenti in Young Sheldon, nella serie della CBS i fan hanno potuto scoprire qualcosa in più sull'infanzia del personaggio interpretato da Jim Parsons. Scopriamo le loro reazioni dopo l'ultima puntata dello show.

È stato un momento molto difficile per i protagonisti, Georgie infatti ha avuto il compito di gestire il negozio di Dale, mentre quest'ultimo era in un viaggio insieme a Connie per chiederle di sposarlo. Purtroppo i guai iniziano fin da subito, infatti il negozio viene rapinato e Georgie perde i 400$ presenti nella cassa. Nel frattempo Dale fa la proposta a Connie, che però rivela di non provare gli stessi sentimenti del personaggio interpretato da Craig T. Nelson, i due decidono quindi di tornare a casa.

Georgie nel fratetmpo ha deciso di ripagare personalmente Dale dei soldi persi, ma l'episodio dello show si chiude con il suo licenziamento, evento che ha sorpreso tutti i fan, come potete leggere nei commenti presenti in calce alla notizia. Sono in molti infatti a considerare un finale del genere troppo negativo, anche se nei messaggi c'è chi spera che nelle prossime puntate i due possano far pace.

Per concludere la notizia vi segnaliamo questo cameo di Kaley Cuoco in Young Sheldon 3.