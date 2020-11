Young Sheldon: Ecco le differenze del padre del protagonista con The Big Bang Theory

In attesa delle prossime novità sulla quarta stagione della serie prodotta da CBS, vi avevamo segnalato gli ultimi riferimenti a The Big Bang Theory presenti in Young Sheldon. Nel frattempo, sono in molti ad aver criticato il carattere del padre del protagonista.

Come sapete nelle varie puntate della serie con Jim Parsons, l'interprete di Sheldon si era spesso lamentato del padre, assente e poco interessato alle vicende del geniale ma problematico figlio. Questo aspetto non è stato approfondito negli episodi dello show prequel, nel quale il personaggio con il volto di Lance Barber è invece rappresentato come un'ottima figura paterna, sempre attento ai bisogni dei due figli. Nelle ultime stagioni infatti è stato solo grazie a lui se Sheldon decide di frequentare il college a soli 11 anni, confermando così la grande influenza che ha avuto su di lui.

A complicare le cose, in The Big Bang Theory è stato rivelato che George Cooper sarebbe morto quando Sheldon ha solo 13 anni, sembra quindi poco probabile che gli avvenimenti degli ultimi due anni della sua vita cambieranno del tutto l'opinione di Sheldon su suo padre.

Questo non è l'unico buco di trama fatto notare dagli appassionati, nei giorni scorsi infatti vi avevamo parlato del problema fischietto apparso in una puntata di Young Sheldon.