Young Sheldon: Il protagonista prende una decisione importante nel season finale

Dopo l'ultimo episodio di Young Sheldon, i fan potranno finalmente scoprire cosa accadrà alla fine della terza stagione della serie prequel di Big Bang Theory incentrata sul passato da bambino di Sheldon Cooper.

Nel corso della puntata intitolata "A Secret Letter and a Lowly Disc of Processed Meat" abbiamo scoperto la presenza di una lettera nascota, che Sheldon trova nella camera dei suoi genitori mentre era alla ricerca di una torcia. Nonostante la curiosità, il personaggio con il volto di Iain Armitage ha paura ad aprirla, non volendo infrangere la legge. Dopo una consulenza con un avvocato, decide di aprirla, scoprendo di essere entrato alla Cal-Tech, una delle università più prestigiose della California.

Missy rivela a questo punto che Sheldon era stato accettato anche da altri college, tra cui Princeton e molte altre, ma ha sempre tenuta nascosta la notizia per paura di perdere il figlio. A questo punto Sheldon decide di creare un video insieme al padre, per cercare di convincere la madre a mandarlo a frequentare i corsi della East Texas Tech. Durante la scena finale della stagione, è possibile vedere il momento in cui Missy cambia idea, acconsentendo a mandare il figlio alla East Texas Tech.

In attesa delle prime notizie riguardo una la quarta stagione, vi segnaliamo questo riferimento a Big Bang Theory in Young Sheldon.