Young Sheldon, Jim Parsons e Mayim Bialik torneranno nel finale dello show!

Jim Parsons comparirà nel finale di Young Sheldon: l'attore protagonista di The Big Bang Theory, dopo essere stato la voce narrante di tutto lo spinoff sull'infanzia di Sheldon Cooper, sarà presente nel finale della serie.

La settima stagione sarà la conclusione di Young Sheldon: il finale di stagione vedrà la comparsa di Jim Parsons e Mayim Bialik nei ruoli di Sheldon e Amy, unendo così i mondi di The Big Band Theory e di Young Sheldon. I due sono già comparsi nel corso del prequel, seppure fuori dallo schermo: durante la quarta stagione si è sentita la voce dei due attori che descrivono la nascita di Leonard, il figlio di Sheldon ed Amy. Stessa cosa nella stagione cinque, dove sentiamo le voci di Sheldon ed Amy discutere sul concetto di gelosia, tema al centro dell'episodio. "Young Sheldon riesce a distinguersi grazie a un cast formidabile che fin dall'inizio è riuscito a portare alla luce dei personaggi che hanno attirato subito il pubblico. Vogliamo sinceramente ringraziare i produttori esecutivi Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland per queste sei stagioni meravigliose. Non vediamo l'ora di vedere il finale di stagione" ha dichiarato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment.

"Poter raccontare le origini di Sheldon Cooper ed espandere la storia fino a includere l'intera famiglia Cooper è stata un'esperienza meravigliosa. Siamo grati ai nostri fan per aver accolto questo capitolo della storia dei Cooper e siamo lieti di condividere questo capitolo finale con voi" sono le parole di Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre. E la storia dei Cooper è destinata ad espandersi ulteriormente con l'arrivo del nuovo spinoff su Georgie e Mandy. Insomma, c'è ancora molto da dire sul giovane Sheldon e compagnia: cos'altro ci riserverà il finale di stagione di Young Sheldon?