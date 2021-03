Young Sheldon: La serie di CBS è stata rinnovata per altre tre stagioni

In attesa di vedere il finale di stagione di Young Sheldon 4, vi segnaliamo una notizia che siamo sicuri farà felici i numerosi appassionati dell'opera prodotta da CBS: la serie su Sheldon Cooper è stata infatti rinnovata per altre stagioni.

Lo show in onda dal 2017 e il cui protagonista è interpretato da Iain Armitage ha mostrato ai numerosi appassionati di The Big Bang Theory gli anni dell'infanzia di Sheldon Cooper, rivelando qualche curiosità sul famoso personaggio. L'opera ha riscosso un notevole successo, tanto che il network CBS ha deciso di rinnovarla per altre tre stagioni. Ecco il commento di Kelly Kahl, il presidente di CBS Entertainment: "Grazie alla fantastica leadership di Chuck Lorre e Steve Molaro, questo cast unico e i bravissimi scrittori sono riusciti a creare dei personaggi fantastici. Con oltre 2,5 milioni di spettatori Young Sheldon domina il panorama delle commedie televisive ed è il fulcro della programmazione del giovedì. L'umorismo, il calore e i sentimenti della famiglia Cooper sono irresistibili per i milioni di fan che li seguono ogni settimana. Non vediamo l'ora di vedere cosa avranno in serbo le prossime tre stagioni per uno Sheldon un po' più cresciuto e per la famiglia Cooper".

Nei giorni scorsi era stata anche annunciata l'aggiunta al cast di Young Sheldon di un'attrice di Due Uomini e Mezzo.