Young Sheldon: Mark Hamill elogia lo spin-off di The Big Bang Theory

Considerando la propensione di Sheldon per tutto il mondo geek, sarebbe bello poter vedere la leggenda di Star Wars fare un cameo in Young Sheldon . Vi ricordiamo che Hamill è già apparso in precedenza in The Big Bang Theory e, a differenza di altre guest star, ha interpretato se stesso durante il matrimonio di Sheldon e Amy . Convincere l'attore a fare una breve apparizione nella serie in corso non dovrebbe essere troppo difficile e ora i fan sono liberi di sognare.

Wow, thank you, @MarkHamill! If Sheldon Cooper knew we got a compliment from Luke Skywalker himself, his head might explode like the Death Star. https://t.co/e9HGPMhZ2y — Young Sheldon (@YoungSheldon) September 22, 2022

Hello @IainLoveTheatre- I know better than to disagree with someone who so convincingly plays a person who's so much smarter than I could ever hope to be. You also happen to be a remarkable actor! All the best, Mar🐫 — Mark Hamill (@MarkHamill) September 18, 2022