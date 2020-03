Young Sheldon: nel nuovo episodio un riferimento emozionante a The Big Bang Theory

Nonostante sia passato quasi un anno dall'ultimo episodio di The Big Bang Theory, lo show continua a vivere nel cuore dei suoi fan che hanno imparato ad amare anche lo spin-off, Young Sheldon. E proprio dallo spin-off arriva un riferimento emozionante che riguarda la serie principale e il personaggio di Sheldon (Jim Parsons).

Oltre alle origini di termini cult come 'Bazinga' e 'Soffice Kitty', la serie ha proposto un momento davvero emozionante. Nel nuovo episodio, intitolato Pasadena, il giovane Sheldon (Ian Armitage) visita per la prima volta la sua futura università, il California Institute of Technology.

L'episodio ruota attorno a Sheldon intenzionato a visitare l'università per assistere ad una conferenza di Stephen Hawking, in quanto preoccupato dell'ipotesi di non poter vedere mai più il celeberrimo scienziato.



Il padre di Sheldon, George Sr. (Lance Barber) accetta di accompagnarlo. Verso la fine dell'episodio, Sheldon e George Sr. visitano la caffetteria dell'università, un luogo iconico per gli amanti di The Big Bang Theory.

E proprio in quel luogo avviene un dialogo tra il padre e Sheldon, con quest'ultimo che si rivolge al padre:"Immagina tutte le conversazioni stimolanti che si svolgono in questi tavoli". Il padre risponde:"Ci scommetto".

E poi la risposta profetica di Sheldon:"Riesco a vedermi venire qui un giorno". George è d'accordo:"Penso che ci staresti bene".

Di recente Kaley Cuoco ha partecipato allo show in un cameo vocale non accreditato. Negli ultimi episodi si è notato un altro riferimento di Young Sheldon a The Big Bang Theory.