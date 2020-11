Young Sheldon: le peggiori caratteristiche dei protagonisti della serie

Young Sheldon, lo spin-off della lunga sitcom The Big Bang Theory, ruota attorno a un presuntuoso bambino di nove anni nonché la versione più giovane del popolarissimo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory che divenne il magnum opus dell'attore Jim Parson.

Lo spettacolo offre una commedia superba e una delle sue premesse di base è la personalità dei suoi personaggi principali, tutti con qualche stranezza che a volte risulta davvero fastidiosa.

Tra queste spicca il fatto che Sheldon pensa troppo a se stesso. Chiunque abbia visto un singolo episodio di Big Bang Theory o Young Sheldon sa che proprio il personaggio di Sheldon è troppo pieno di sé. È un bambino prodigio che frequenta il liceo all'età di nove anni. È un maestro in scienze, ha un tono perfetto, canta e balla sorprendentemente bene e gestisce le tasse della famiglia. Sheldon è fin troppo consapevole dei suoi talenti e sa che non c'è nessuno neanche lontanamente vicino al suo genio intorno a lui soprattutto della sua età. Però resta comunque un ragazzino e questo non dovrebbe essere dimenticato. Una delle maggiori stranezze di questo strano personaggio è la sua incapacità di lasciare che le persone dimentichino quanto sia dotato e questo infastidisce tutti coloro che lo circondano, compreso il pubblico a volte.

Sheldon, inoltre, non ha grandi abilità sociali e questo per un ragazzino della sua età è quasi preoccupante. Inoltre non solo Sheldon non riesce a relazionarsi, ma si comporta anche male con chi gli sta intorno. Comprendiamo che non gli piacciono molto le persone, ma è come se facesse di tutto per scacciarle. Alcuni dicono che Sheldon Cooper abbia la sindrome di Asperger, una condizione che impedisce di comunicare o socializzare con le persone. In tal caso, sarebbe naturale che il giovane prodigio sia pessimo nelle comunicazioni interpersonali tanto quanto lo Sheldon adulto. Inoltre, visto che erano gli anni '80 e '90, in una famiglia della classe media nel Texas orientale, specialmente con una madre religiosa, è del tutto possibile che le condizioni di Sheldon non siano state diagnosticate e per tale motivo lasciamo il beneficio del dubbio nonostante alcuni oggettivi fastidi nell'osservare i suoi comportamenti acidi con le altre persone e la sua mancanza di sensibilità.

La serie, però, non mostra solo Sheldon e tra alcuni comportamenti fastidiosi troviamo quello di sua madre Mary che è palesemente di parte nei confronti del protagonista. Sheldon ha altri due fratelli, ma Mary è incline a mostrare favoritismi tra i suoi figli risultando troppo iperprotettiva nei confronti proprio di suo figlio di nove anni. Naturalmente, è comprensibile che qualcuno come Sheldon abbia bisogno di cure extra crescendo e chi è meglio di una madre affettuosa per fornirle, aa a volte sembra che George Jr. e Missy non ricevano la stessa attenzione dalla madre. Non mancano i momenti in cui dimostra loro il suo amore, ma altre volte sembra semplicemente considerarli dei buoni a nulla.

A tal proposito non è chiaro perché George Cooper Sr. sembri il più stupido della famiglia. Il personaggio è uno spasso, ama i suoi figli, è tenero e adorabile. Incarna perfettamente il marito amorevole, ma un po' poco colto. Certo, si può entrare facilmente in empatia con lui poiché destreggiarsi tra una famiglia fuori dal comune con tre bambini strani, una moglie ipertesa, una suocera che lo odia e che lui non sopporta senza una buona ragione e un lavoro a tempo pieno come coach di un gruppo di adolescenti chiassosi non deve essere semplice. Tuttavia, ci si chiede perché George sembri il più stupido di quanto non sia in realtà portando allo spettatore l'idea che il suo unico compito sia quello di lavorare, amare i suoi figli e bere.

Chiudiamo l'articolo proprio con nonna Meemaw la quale è, come sua figlia, palesemente di parte nei confronti di Sheldon. Questo è comprensibile quando uno dei nipoti è ben oltre l'intelligenza media della maggior parte degli esseri umani. E per di più, gli altri suoi due nipoti sembrano essere stati attaccati proprio da una fastidiosa mancanza di intelligenza. Tuttavia, questi non possono essere motivo dell'ovvio affetto maggiore di Meemaw per Sheldon. Questo non vuol dire che non ami Georgie e Missy, infatti esce con loro e si prende cura di entrambi. Ma quando si tratta di scegliere un nipote, sceglierebbe sicuramente Sheldon rispetto agli altri e il suo chiaro pregiudizio a volte diventa fastidioso.

Sapevate che la premiere della quarta stagione di Young Sheldon porterà avanti la trama di The Big Bang Theory? Nel frattempo ecco dove sono arrivati con la serie Young Sheldon.