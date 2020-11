Young Sheldon, la premiere della stagione 4 porterà avanti la trama di The Big Bang Theory

Mentre Young Sheldon si prepara a tornare su CBS con la premiere della quarta stagione, il creatore della serie Steve Molaro ha anticipato un collegamento tra il nuovo episodio e gli eventi di The Big Bang Theory.

"Sheldon adulto non è da solo nella sua narrazione a fine episodio. È una continuazione divertente e inaspettata della trama di Big Bang Theory" ha spiegato Molaro a TV Line. "Sheldon sta cercando di andare avanti ormai da diversi anni, ed è un po' la tipica situazione da "fai attenzione a ciò che desideri". Sheldon sta per andare finalmente al college, e inizia a comprendere cosa questo significhi per la sua vita."

Questa invece la sinossi ufficiale dell'episodio: "Dopo aver ottenuto il diploma di scuola superiore, Sheldon ha un crollo quando si rende conto che potrebbe non essere ancora pronto per affrontare il college. Nel frattempo, Dale cerca di fare ammenda con la nonnina."

Ritornano nel cast Iain Armitage (Sheldon) Zoe Perry (Mary) Lance Barber (George Sr.) Annie Potts (Meemaw) Montana Jordan (Georgie) Raegan Revord (Missy) Matt Hobby (Pastor Jeff) Jim Parsons (Voice of Sheldon) Wallace Shawn (Dr. Sturgis) Craig T. Nelson (Dale) Ryan Phuong (Tam) Wyatt McClure (Billy Sparks) Danielle Pinnock (Ms. Ingram) Rex Linn (Principal Petersen), mentre tra le guest star della premiere troviamo Katherine Von Till (Kimberly) e Luis Victor Jiminez (Cameriere).

