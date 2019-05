Young Sheldon prenderà il posto di The Big Bang Theory sulla CBS

La CBS sembra puntare parecchio su Young Sheldon, serie che racconta l'infanzia dell'amatissimo protagonista di The Big Bang Theory, tanto da riservarle un posto da punta di diamante nella programmazione della prossima stagione televisiva.

Lo slot del giovedì sera, infatti, verrà riservato dal prossimo anno proprio a The Young Sheldon, che andrà così materialmente a prendere il posto di The Big Bang Theory, il cui ultimo episodio andrà in onda il prossimo giovedì 16 maggio.

La serie, ovviamente, continuerà a seguire le avventure del giovane Sheldon, omaggiando di tanto in tanto la serie madre che, per ben 12 anni, ha ottenuto risultati strepitosi. Per il finale della seconda stagione di Young Sheldon, ad esempio, è già stata annunciata la comparsa degli altri protagonisti di The Big Bang Theory da bambini.

Continueremo, inoltre, a scoprire in che modo si sia formato il carattere di Sheldon con tutte le sue peculiarità: in una delle puntate già andate in onda, ad esempio, sono state svelate le origini del celebre "Bazinga!", marchio di fabbrica dello Sheldon di Jim Parsons.

Young Sheldon è già stata rinnovata per altre due stagioni, a conferma di quanto la CBS crede possa provare ad eguagliare gli straordinari risultati di The Big Bang Theory.