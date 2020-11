Young Sheldon e il 'problema' del fischietto di Sheldon

Young Sheldon contraddice esplicitamente la storia di Amy (Mayim Bialik) su un regalo che ha fatto a Sheldon (Jim Parsons) in The Big Bang Theory, creando un buco nella trama. In realtà c'è di più in questa sorta di contraddizione.

Ha debuttato nel 2017 e da quell'anno lo spin-off prequel della CBS ha mostrato gli eventi precedenti a quanto mostrato nella serie cult The Big Bang Theory con molti riferimenti interessanti presenti in Young Sheldon. Dopotutto la serie è stata creata dalle stesse menti dietro lo show principale, ovvero Chuck Lorre e Steve Molaro. Tutti pensavano che sarebbe stato facile preservare la continuità tra le due serie, ma non è stato così.



Ambientato nel 1989, Young Sheldon racconta gli anni del geniale Sheldon come studente di scuola superiore a Galveston, in Texas, anni prima che si trasferisse a Pasadena, incontrasse Leonard e il resto della banda. La serie prequel si concentra sulla sua vita familiare con i genitori George Sr. (Lance Barber) e Mary (Zoe Perry), i fratelli Georgie (Montana Jordan) e Missy (Raegan Revord) e la nonna Meemaw (Annie Potts).



Dopo la conclusione di The Big Bang Theory, CBS ha pensato di riempire il vuoto lasciato dalla sitcom e di rispondere ad alcune domande irrisolte. Sfortunatamente, una serie di dettagli hanno rotto la canonicità e oggi ve ne raccontiamo uno un po' particolare.



Nella stagione 3, episodio 10 della serie Young Sheldon, Sheldon, Missy e una travagliata Paige (McKenna Grace) visitano il centro commerciale per rilassarsi. Le ragazze trovano un glitter per il corpo e vogliono comprarlo, ma non hanno abbastanza soldi a disposizione. Missy si rifiuta di rubare l'oggetto, ma Paige lo fa sfacciatamente e sfortunatamente per lei, Sheldon la sorprende nell'atto di mettere la piccola bottiglia nella tasca della giacca.



Essendo un pignolo e rispettoso delle regole, minaccia di denunciarle, tirando fuori un fischietto dal suo zaino fino a quando Paige non restituisce l'oggetto incriminato. All'inizio dell'episodio, Sheldon aveva già esposto il contenuto della sua borsa mentre si recavano al centro commerciale, rivelando che oltre al fischietto era in possesso di molti altri accessori per garantire la sua sicurezza nel caso in cui si perda.



Bene, andiamo adesso alla stagione 8 di The Big Bang Theory. Qui, nell'episodio 19, Sheldon e Leonard (Johnny Galecki) si preparano per il loro discorso all'UC. Berkeley. Sheldon, all'improvviso, tira fuori una borsa speciale che trasporta quando c'è la possibilità che possa usare i bagni pubblici. Tra il contenuto della borsa ci sono salviettine igieniche, uno specchio (nel caso in cui la persona nell'altro box sia un pervertito) e un fischietto. Amy rivela con orgoglio che è stata lei a dare l'oggetto al suo allora ragazzo nel caso gli succedesse qualcosa.



Ecco trovato il problema: sebbene i due fischietti siano di colore diverso (rosso in Young Sheldon e giallo in The Big Bang Theory) non è stata Amy ad introdurre l'oggetto nella vita di Sheldon. Anzi, Sheldon sicuramente ha continuato a portare con sé un fischietto anche quando, crescendo, si è trasferito a Pasadena, dato che era cosciente che sarebbe stato tutto solo. Al massimo quello di Amy era un regalo per sostituire quello vecchio, ma Sheldon è anche famoso per conservare gli oggetti personali più antichi e usati abbondantemente.



Insomma, più probabilmente si tratta di un piccolo errore, ma alquanto curioso. Vi lasciamo adesso alle 5 peggiori caratteristiche dei protagonisti di Young Sheldon, per finire in bellezza!