Young Sheldon: quando esce la prossima stagione del prequel di The Big Bang Theory?

Young Sheldon ha saputo conquistare i fan non solo con personaggi simpatici ma anche molto interessanti e avvincenti, a volte anche più del genio stesso. Tutti cercano di far fronte al protagonista, il complicato genio Sheldon Cooper, e gran parte del divertimento deriva dai loro tentativi di capirlo e sostenerlo.

Lo spin-off di The Big Bang Theory è giunto alla sua quarta stagione, nella quale vedremo Sheldon diplomarsi e andare finalmente al college non senza la disperazione di Mary Cooper che sta vedendo suo figlio crescere così in fretta.



La cerimonia del diploma doveva essere il finale della terza stagione, che conta un episodio in meno rispetto alle stagioni precedenti. Questo a causa della pandemia da COVID-19 che ha interrotto le riprese del finale. Il numero di episodi che compongono la quarta stagione è ancora un mistero attualmente.

Comunque non mancheranno gli sviluppi di trama legati anche ai fratelli Missy e Georgie, i genitori e ovviamente le vicende amorose di nonna Connie. La premiere della quarta stagione è stata trasmessa in America, da CBS, il 5 novembre 2020.



In Italia la quarta stagione di Young Sheldon dovrebbe debuttare il 14 marzo 2021 su Premium Stories con i primi due episodi.



Melanie Lynskey si è recentemente aggiunta al cast di Young Sheldon, scoprite cinque riferimenti a The Big Bang Theory che potreste non aver notato in attesa dell'arrivo della quarta stagione.