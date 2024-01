Young Sheldon, la reazione dei fan al nuovo spin-off: 'Ma chi lo ha chiesto?'

Negli anni sono state diverse le serie televisive o le sit-com in grado di catalizzare l'attenzione degli spettatori. Poche però sono diventate veramente iconiche come The Big Bang Theory. Lo show infatti, già durante la sua messa in onda ha dato vita allo spin-off Young Sheldon, incentrato sul passato di uno dei protagonisti dello show originale.

Ecco però che, mentre la serie con protagonista Ian Armitage si avvia verso la sua ultima stagione, che arriverà il prossimo 15 febbraio, la CBS ha annunciato che presto arriverà una terza serie legata all'universo di The Big Bang Theory, questa volta incentrata su un altro membro della famiglia Cooper, Georgie.

Il progetto si incentrerà sul raccontare la vita coniugale di quest'ultimo insieme alla ventinovenne Mandy. Da notare come entrambi questi personaggi siano già comparsi ampiamente in Young Sheldon.

Ecco però che in diversi tra gli appassionati sono rimasti un po' interdetti nel ricevere questa notizia, pubblicando sui social commenti del tipo: "Ma chi lo ha chiesto?".

Sicuramente quindi non si tratterà di un compito facile per i produttori, ma questa sorta di successore spirituale di Young Sheldon promette di scavare a fondo nei suoi protagonisti, quindi sicuramente potrebbe rivelarsi interessante. Voi che ne dite? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Fidanzata in Affitto.